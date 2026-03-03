İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Almaniya şirkəti SOCAR ilə aşağı karbonlu qaz həlləri üzrə əməkdaşlığı nəzərdən keçirir

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 16:41
    Almaniya şirkəti SOCAR ilə aşağı karbonlu qaz həlləri üzrə əməkdaşlığı nəzərdən keçirir

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Almaniyanın VNG AG şirkəti arasında bərpa olunan enerji və aşağı karbonlu qaz həlləri üzrə potensial əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib.

    "Report" SOCAR-a istinadən xıbır verir ki, bu barədə müzakirələr SOCAR-ın vitse-prezidentləri Elşad Nəsirov və Əfqan İsayevin VNG AG şirkətinin nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə aparılıb.

    Görüş zamanı SOCAR ilə VNG AG arasında təbii qaz və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüş çərçivəsində, həmçinin qaz infrastrukturundan istifadə imkanları nəzərdən keçirilib.

    SOCAR Almaniya VNG AG şirkəti

    Son xəbərlər

    17:06

    Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir

    Digər ölkələr
    17:05
    Foto

    Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:05

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək

    Fərdi
    17:00

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:59

    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb

    Digər ölkələr
    16:54

    Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    16:49

    "Baker Hughes": Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti