    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:41
    SOCAR и германская VNG AG могут сотрудничать в области низкоуглеродных газовых решений

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и германская компания VNG AG обсудили направления потенциального сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и низкоуглеродных газовых решений.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи вице-президентов SOCAR Эльшада Насирова и Афгана Исаева с делегацией VNG AG.

    SOCAR и VNG AG также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сфере природного газа и возобновляемой энергетики.

    На встрече также обсуждены возможности использования газовой инфраструктуры.

    Almaniya şirkəti SOCAR ilə aşağı karbonlu qaz həlləri üzrə əməkdaşlığı nəzərdən keçirir
