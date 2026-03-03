SOCAR и германская VNG AG могут сотрудничать в области низкоуглеродных газовых решений

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и германская компания VNG AG обсудили направления потенциального сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и низкоуглеродных газовых решений.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи вице-президентов SOCAR Эльшада Насирова и Афгана Исаева с делегацией VNG AG.

SOCAR и VNG AG также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сфере природного газа и возобновляемой энергетики.

На встрече также обсуждены возможности использования газовой инфраструктуры.