SOCAR и германская VNG AG могут сотрудничать в области низкоуглеродных газовых решений
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 17:41
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и германская компания VNG AG обсудили направления потенциального сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и низкоуглеродных газовых решений.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи вице-президентов SOCAR Эльшада Насирова и Афгана Исаева с делегацией VNG AG.
SOCAR и VNG AG также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сфере природного газа и возобновляемой энергетики.
На встрече также обсуждены возможности использования газовой инфраструктуры.
