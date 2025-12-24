Abşeronda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq
Energetika
- 24 dekabr, 2025
- 12:22
Bu gün Abşeron və Qobustan rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində 35 kV-luq "Pirəkəşkül-Cəngi" hava xəttində təmir işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar olaraq saat 13:00-dan 15:00-dək Cəngi, Çaylı və Qobustan kəndlərinin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra yaşayış məntəqələri daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
