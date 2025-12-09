ABŞ Energetika Nazirliyi 2025-ci ildə "Brent"in qiymət proqnozunu bir barel üçün 68,91 dollara qaldırıb
- 09 dekabr, 2025
- 23:22
ABŞ Energetika Nazirliyi (EIA) 2025-ci ildə "Brent" markalı xam neftin orta qiyməti ilə bağlı proqnozunu 0,22 % artıraraq barel üçün 68,76 dollardan 68,91 dollara çatdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya İdarəsinin hesabatında qeyd olunub.
Eyni zamanda, EIA qlobal neft ehtiyatlarının artmağa davam edəcəyini və bunun qiymətlərə ciddi təzyiq göstərəcəyini gözləyir. Onlar "Brent" markalı xam neftin qiymətinin birinci rübdə 55 dollara düşəcəyini və 2026-cı il ərzində bu səviyyələrə yaxın qalacağını gözləyirlər.
EIA "Brent" markalı xam neftin qiymətinin 2026-cı ildə orta hesabla barel üçün 55,08 dollar olacağını proqnozlaşdırır.
EIA həmçinin OPEC+ hasilat siyasəti və Çinin ehtiyatları artırmasının 2026-cı ildə qiymət enişlərinin qarşısını almağa kömək edəcəyini gözləyir. Bundan əlavə, EIA OPEC+ plandan gündə 1,3 milyon barel aşağı hasil edəcəyini gözləyir.