Main indicators of world commodity, stock and currency markets (24.10.2017)

24 October, 2017 09:39

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 57,37 - 0,38 0,55 WTI (dollar/barrel) 51,9 0,43 - 1,82 Gold (dollar/ounce) 1 280,9 0,4 130,9 Indices Dow-Jones 23 273,96 - 54,67 3 511,36 S&P 500 2 564,98 - 10,23 326,15 Nasdaq 6 586,83 - 42,23 1 203,72 Nikkei 21 696,65 239,01 2 582,28 Dax 13 003,14 11,86 1 522,08 FTSE 100 7 524,45 1,22 381,62 CAC 40 Index 5 386,81 14,43 524,5 Shanghai Composite 3 380,7 2,05 277,06 Bist 100 107 303,25 - 1 185,44 29 164,59 RTS 1 131,08 - 3,37 - 21,25 Currency

USD/EUR 1,1749 - 0,0035 0,1233 USD/GBP 1,3198 0,0008 0,086 JPY/USD 113,43 - 0,09 - 5,86 RUB/USD 57,5408 0,0465 - 3,7322 TRY/USD 3,7167 0,0457 0,189 CNY/USD 6,64 0,0195 - 0,305