Main indicators of world commodity, stock and currency markets (20.06.2017)

20 June, 2017 10:18

Baku. 20 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Neft Brent (dollar/barel) 46,92 0,01 - 9,9 Neft WTI (dollar/barel) 44,41 -0,02 - 9,31 Qızıl (dollar/unsiya) 1 246,8 0,1 96,8 Indices Dow-Jones 21 528,99 144,71 1 766,39 S&P 500 2 453,46 20,31 214,63 Nasdaq 6 239,01 87,26 855,9 Nikkei 20 293 225,25 1 178,63 Dax 12 888,95 136,22 1 407,89 FTSE 100 7 523,81 60,27 380,98 CAC 40 INDEX 5 310,72 47,41 448,41 Shanghai Composite 3 142,6 - 1,42 38,96 Bist 100 99 332,13 1 1139,58 21 193,47 RTS 998,34 3,96 - 153,99 Currency USD/EUR 1,1156 0,0007 0,064 USD/GBP 1,2738 0,0000 0,0400 JPY/USD 111,67 0,14 - 7,62 RUB/USD 58,4527 0,6737 - 2,8203 TRY/USD 3,5188 - 0,0039 - 0,0089 CNY/USD 6,8315 0,0117 - 0,1135