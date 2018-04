Main indicators of world commodity, stock and currency markets (11.07.2017)

11 July, 2017 10:21

Bakı. 11 July. REPORT.AZ/ Last price



Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (dollar/barrel) 46,88 -0,13 -9,94 WTI oil (dollar/barrel) 44,4 0,17 -9,32 Gold (dollar/ounce) 1 213,2 3,5 63,2 Indices Dow-Jones 21 408,52 -5,82 1 645,92 S&P 500 2 427,43 2,25 188,6 Nasdaq 6 176,4 23,32 793,29 Nikkei 20 080,98 151,89 966,61 Dax 12 445,92 57,24 964,86 FTSE 100 7 370,03 19,11 227,2 CAC 40 INDEX 5 165,64 20,48 303,33 Shanghai Composite 3212,63 -5,33 108,99 Bist 100 101 097,16 1 012,79 22 958,5 RTS 1 006,14 10,9 -146,19 Currency USD/EUR 1,1399 -0,0002 0,0883 USD/GBP 1,2881 -0,0009 0,0543 JPY/USD 114,04 0,12 -5,25 RUB/USD 60,2441 -0,1424 -1,0289 TRY/USD 3,6086 -0,0096 0,0809 CNY/USD 6,8036 -0,0092 -0,1414