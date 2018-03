Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (29.12.2017)

29 December, 2017 10:02

Baku. 29 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 66,72 0,28 9,9 WTI (dollar/barrel)

59,84 0,2 6,12 Gold (dollar/ounce) 1 297,2 5,8 147,2 Indices Dow-Jones 24 837,51 63,21 5 164,91 S&P 500 2 687,54 4,92 448,71 Nasdaq 6 950,16 10,82 1 567,05 Nikkei 22 783,98 - 127,23 3 669,61 Dax 12 979,94 -90,08 1 498,88 FTSE 100 7 622,88 2,20 480,05 CAC 40 INDEX 5 339,42 - 29,41 477,11 Shanghai Composite 3 296,385 20,602 192,745 Bist 100 114 480,45 2 330,74 36 341,79 RTS 1 150,58 1,66 - 1,75 Currency USD/EUR 1,1943 0,0055 0,1427 USD/GBP 1,3443 0,0043 0,1105 JPY/USD 112,87 - 0,48 - 6,42 RUB/USD 57,5313 - 0,2277 - 3,7417 TRY/USD 3,775 - 0,0413 0,2473 CNY/USD 6,5335 - 0,0229 - 0,4115