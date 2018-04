Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (07.04.2015)

7 April, 2015 10:37

Baku. 7 April. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0496 AZN 1 EUR 1.1482 AZN 1 RUR 0.0190 AZN 1 AUD 0.7977 AZN 1 ARS 0.1188 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3357 AZN 1 AED 0.2858 AZN 1 ZAR 0.0889 AZN 100 KRW 0.0962 AZN 1 CZK 0.0419 AZN 100 CLP 0.1716 AZN 1 CNY 0.1695AZN 1 DKK 0.1536 AZN 1 GEL 0.4659AZN 1 HKD 0.1354AZN 1 INR 0.0168AZN 1 GBP 1.5636AZN 100 IDR 0.0081AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1226AZN 1 CHF 1.0965AZN 1 ILS 0.2678AZN 1 CAD 0.8417AZN 1 KWD 3.4927AZN 1 KZT 0.0057AZN 1 KGS 0.0164 AZN 100 LBP 0.0696 AZN 1 MYR 0.2888AZN 1 MXN 0.0705AZN 1 MDL 0.0594AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1323AZN 100 UZS 0.0420 AZN 1 PLN 0.2816 AZN 1 SGD 0.7738AZN 1 SAR 0.2798 AZN 1 SDR 1.4624 AZN 1 TRY 0.4082AZN 1 TWD 0.0339 AZN 1 TJS 0.1765AZN 1 TMT 0.2999 AZN 1 UAH 0.0452 AZN 100 JPY 0.8773 AZN 1 NZD 0.7902 AZN 1 XAU 1257.9456 AZN 1 XAG 17.6858 AZN 1 XPT 1211.2384 AZN 1 XPD 788.2496 AZN