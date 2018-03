Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (04.08.2015)

4 August, 2015 09:58

Baku. 4 August. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0495 1 EUR 1.1482 1 RUR 0.0165 1 AUD 0.7654 1 ARS 0.1140 100 BYR 0.0068 1 BRL 0.3040 1 AED 0.2857 1 ZAR 0.0827 100 KRW 0.0897 1 CZK 0.0425 100 CLP 0.1542 1 CNY 0.1690 1 DKK 0.1539 1 GEL 0.4599 1 HKD 0.1354 1 INR 0.0164 1 GBP 1.6360 100 IDR 0.0078 100 IRR 0.0035 1 SEK 0.1211 1 CHF 1.0823 1 ILS 0.2779 1 CAD 0.7969 1 KWD 3.4628 1 KZT 0.0056 1 KGS 0.0167 100 LBP 0.0696 1 MYR 0.2714 1 MXN 0.0649 1 MDL 0.0560 1 EGP 0.1341 1 NOK 0.1271 100 UZS 0.0407 1 PLN 0.2768 1 SGD 0.7602 1 SAR 0.2798 1 SDR 1.4633 1 TRY 0.3776 1 TWD 0.0331 1 TJS 0.1675 1 TMT 0.3000 1 UAH 0.0475 100 JPY 0.8459 1 NZD 0.6889 1 XAU 1145,9491 1 XAG 15,1303 1 XPT 1019,0645 1 XPD 652,7890