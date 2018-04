Exchange Rates of CBAR (10.02.2016)

10 February, 2016 10:23

Baku. 10 February. REPORT.AZ/ 1 USD 1.5702 AZN 1 EUR 1.7734 AZN 1 RUR 0.0198 AZN 1 AUD 1.1071 AZN 1 ARS 0.1094 AZN 100 BYR 0.0071 AZN 1 BRL 0.4041 AZN 1 AED 0.4275 AZN 1 ZAR 0.0978 AZN 100 KRW 0.1310 AZN 1 CZK 0.0656 AZN 100 CLP 0.2199 AZN 1 CNY 0.2389 AZN 1 DKK 0.2376 AZN 1 GEL 0.6357 AZN 1 HKD 0.2015 AZN 1 INR 0.0231 AZN 1 GBP 2.2714 AZN 100 IDR 0.0117 AZN 100 IRR 0.0052 AZN 1 SEK 0.1867 AZN 1 CHF 1.6138 AZN 1 ILS 0.4057 AZN 1 CAD 1.1286 AZN 1 KWD 5.2385 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0208 AZN 100 LBP 0.1041 AZN 1 MYR 0.3773 AZN 1 MXN 0.0835 AZN 1 MDL 0.0792 AZN 1 EGP 0.2005 AZN 1 NOK 0.1832 AZN 100 UZS 0.0553 AZN 1 PLN 0.3991 AZN 1 SGD 1.1262 AZN 1 SAR 0.4187 AZN 1 SDR 2.1977 AZN 1 TRY 0.5342 AZN 1 TWD 0.0474 AZN 1 TJS 0.2002 AZN 1 TMT 0.4621 AZN 1 UAH 0.0606 AZN 100 JPY 1.3721 AZN 1 NZD 1.0379 AZN 1 XAU 1870.1082 AZN 1 XAG 23.4264 AZN 1 XPT 1463.4264 AZN 1 XPD 811.7934 AZN