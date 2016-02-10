​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2016)

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5702
|1 Евро
|1.7734
|1 Российский рубль
|0.0198
|1 Австралийский доллар
|1.1071
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.4041
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4275
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0978
|100 Вон Республики Корея
|0.1310
|1 Чешская крона
|0.0656
|100 Чилийских песо
|0.2199
|1 Китайский юань
|0.2389
|1 Датская крона
|0.2376
|1 Грузинский лари
|0.6357
|1 Гонконгский доллар
|0.2015
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2714
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1867
|1 Швейцарский франк
|1.6138
|1 Израильский шекель
|0.4057
|1 Канадский доллар
|1.1286
|1 Кувейтский динар
|5.2385
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1041
|1 Малазийский ринггит
|0.3773
|1 Мексиканское песо
|0.0835
|1 Молдавский лей
|0.0792
|1 Египетский фунт
|0.2005
|1 Норвежская крона
|0.1832
|100 Узбекских сум
|0.0553
|1 Польский злотый
|0.3991
|1 Сингапурский доллар
|1.1262
|1 Саудовский риал
|0.4187
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1977
|1 Турецкая лира
|0.5342
|1 Тайваньский доллар
|0.0474
|1 Таджикский сомони
|0.2002
|1 Новый туркменский манат
|0.4621
|1 Украинская гривна
|0.0606
|100 Японских йен
|1.3721
|1 Новозеландский доллар
|1.0379
|Золото (1 унция)
|1870,1082
|Серебро (1 унция)
|23,8859
|Платина (1 унция)
|1463,4264
|Палладий (1 унция)
|811,7934
Economic DepartmentАвтор новости
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