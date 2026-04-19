    19 aprel, 2026
    • 14:21
    Türk Dil Qurumunun sədri: Süni intellekt vasitəsilə ortaq türkcə proqramı yaradılır

    Süni intellekt vasitəsilə ortaq türkcə proqramı yaradılır.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Türk Dil Qurumunun (TDQ) sədri Osman Mert deyib.

    O qeyd edib ki, üzərində iki ildən çoxdur iş aparılan sözügedən proqramın təxminən il yarım ərzində sistemli şəkildə tətbiq olunması planlaşdırılır: "Daha sonra Azərbaycan da daxil olmaqla, hər bir türk dövlətində koordinasiyalı şəkildə işlədiləcək eyni model və metodologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur".

    "Yəni ayrı-ayrı milli modellər inteqrasiya edilərək ortaq və daha güclü süni intellekt platforması formalaşdırılacaq. Bu yanaşma nəticəsində türk dünyasının ümumi bilik bazası vahid intellektual sistemdə cəmləşəcək. Beləliklə, inteqrasiya prosesi reallaşacaq və effektiv məlumat mübadiləsi mümkün olacaq", - O. Mert bildirib.

    Son xəbərlər

    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    19:55

    Deputat: Siyasi şəxslər tolerantlığı, multikulturalizmi aşılamalıdır

    Xarici siyasət
    19:54

    Sumqayıtda suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    19:52

    Media: İranın danışıqlarda iştirak etməmək qərarı hələ ki dəyişməyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti