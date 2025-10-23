İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib

    Elm və təhsil
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:04
    TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib

    Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib.

    "Report" müraciəti təqdim edir:

    "Bildiyiniz kimi, xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması Prezidentin 2023-cü il 18 avqust tarixli, 2306 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması Qaydaları" (bundan sonra - Qaydalar) əsasında həyata keçirilir.

    Qaydalara əsasən, xarici kvalifikasiya əldə etmiş şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində təhsilin növbəti səviyyəsinə qəbul olunmaq, həmçinin peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ əldə edə bilmələri üçün müvafiq kvalifikasiyanın TKTA tərəfindən tanınması şərt olaraq qanunvericilikdə təsbit olunub.

    Bununla yanaşı, tənzimlənən ixtisaslar kateqoriyasına aid olan ali təhsilin əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsindəki ixtisaslar üzrə xarici kvalifikasiyaların peşə tanınması Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən keçirilən müvafiq imtahanlarda uğurlu nəticə göstərildiyi təqdirdə verilir.

    Bildiririk ki, sözügedən Qaydaların qəbulundan sonra ali təhsilin əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsindəki ixtisaslar üzrə xarici kvalifikasiyaların tanınması məqsədilə TKTA-ya müraciət etmiş ərizəçilərlə bağlı aparılmış təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin ərizəçilərin bir qismi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan müvafiq peşə ixtisası üzrə imtahanlarda uğurlu nəticə göstərmədiyi üçün yalnız akademik şəhadətnamə əldə edib.

    Xüsusilə qeyd edirik ki, akademik şəhadətnamə yalnız Azərbaycan Respublikası ərazisində təhsilin növbəti səviyyəsinə qəbul olunmaq hüququ verir və bu şəhadətnaməni almış şəxslərin hər hansı peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaları mövcud qanunvericiliyin tələblərinə ziddir.

    Əlavə olaraq qeyd edirik ki , ali təhsilin əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsindəki ixtisaslar (tibb və stomatologiya) üzrə akademik şəhadətnamə almış şəxslər peşə fəaliyyəti ilə qanuni əsaslarla məşğul ola bilmək üçün yenidən TKTA-ya müraciət etməli və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan müvafiq imtahandan müvəffəqiyyətlə keçərək kvalifikasiyalarının tam tanınmasını təmin etməlidirlər".

    Təhsil akademik şəhadətnamə TKTA

    Son xəbərlər

    16:26

    "Uniper" Xəzərdən Avropaya qaz tədarükünün artırılması imkanlarını araşdırır - EKSKLÜZİV

    Energetika
    16:24

    "Barselona" baş məşqçinin cəzalanması ilə bağlı növbəti dəfə apellyasiya şikayəti verib

    Futbol
    16:18

    Zaxarova: Gümrüdəki vəziyyəti diqqətlə izləyirik

    Region
    16:18

    Vergi güzəştləri media sektoruna dövlət səviyyəsində verilən dəyərin göstəricisidir - RƏY

    Media
    16:17

    Gələn həftədən direktorların işə qəbulu prosesi başlayır

    Elm və təhsil
    16:04

    TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib

    Elm və təhsil
    16:02

    Ararat Mirzoyan fransalı həmkarı ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Region
    16:00

    Azərbaycanda "Duty Free"yə satılan mallar vergidən azad edilə bilər

    Biznes
    16:00

    Kvotadan əlavə yaradılan iş yerləri üzrə əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi proqramı başlayıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti