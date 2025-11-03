İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Son dörd ildə təhsil krediti üçün 83 mindən çox müraciət olub

    Elm və təhsil
    • 03 noyabr, 2025
    • 17:48
    Son dörd ildə təhsil krediti üçün 83 mindən çox müraciət olub

    Təhsil Tələbə Krediti Fondunun fəaliyyətə başladığı gündən (2021-ci il) bu günə qədər quruma 83 min 672 müraciət daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, həmin müddətdə qeydə alınan müraciətlərdən 67 min 566 müraciət rəsmiləşdirilib.

    Rəsmiləşən müraciətlərdən 23 min 467-si sosial, 44 min 99-u isə standart təhsil krediti olub.

    Təhsil Tələbə Krediti Fondu təhsil krediti

