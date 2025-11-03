Son dörd ildə təhsil krediti üçün 83 mindən çox müraciət olub
Elm və təhsil
- 03 noyabr, 2025
- 17:48
Təhsil Tələbə Krediti Fondunun fəaliyyətə başladığı gündən (2021-ci il) bu günə qədər quruma 83 min 672 müraciət daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, həmin müddətdə qeydə alınan müraciətlərdən 67 min 566 müraciət rəsmiləşdirilib.
Rəsmiləşən müraciətlərdən 23 min 467-si sosial, 44 min 99-u isə standart təhsil krediti olub.
