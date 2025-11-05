İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Şöbə müdiri: Kolleclərə qəbul siyasəti əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılacaq

    Elm və təhsil
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:25
    Şöbə müdiri: Kolleclərə qəbul siyasəti əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılacaq

    Qarşıdakı dövrdə kolleclərdə qəbul siyasəti əmək bazarının real tələblərinə uyğunlaşdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin elm, ali və peşə təhsili şöbəsinin müdiri Turxan Süleyman "Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu: təhlil və proqnozlaşdırma" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.

    O qeyd edib ki, bu məqsədlə ixtisas təsnifatının optimallaşdırılması, kadr hazırlığında keyfiyyət meyarlarının gücləndirilməsi və təhsilalma formalarının çevikləşdirilməsi əsas prioritetlərdən olacaq.

    kollec Qəbul Elm və Təhsil Nazirliyi

