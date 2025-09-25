Şərqi London Universiteti Bakıda filial aça bilər
Elm və təhsil
- 25 sentyabr, 2025
- 12:45
Şərqi London Universiteti (University of East London, UEL) Bakıda filial açmaq imkanını nəzərdən keçirir.
"Report"un verdiyi məlumata görə, bunu Lordlar Palatasının üzvü və universitetin rektoru lord Aamer Şarfraz (Lord Aamer Sarfraz) deyib.
"Azərbaycanlı tələbələrin Böyük Britaniyada təhsil almağa artan marağını görmək xoşdur. Mən bu ildən 40 min tələbənin təhsil aldığı böyük təhsil müəssisəsinin - Şərqi London Universitetinin rektoruyam. Biz Azərbaycanda kampus açmaq istərdik", - lord qeyd edib.
O, iki ölkənin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin və tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulmasının vacibliyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
14:11
Bakıda yeni avtomobil yolunun inşası 35 % icra edilibİnfrastruktur
14:09
Foto
Qusarda qadınlar üçün səyyar tibbi aksiya keçirilibSağlamlıq
14:02
Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilibElm və təhsil
14:02
Naxçıvanda 2028-ci ilədək iki GES-in istismara verilməsi planlaşdırılırEnergetika
13:57
İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar varRegion
13:53
Qazaxıstan və İran Astara üzərindən dəniz daşımalarının həcminin artırılmasını nəzərdən keçirirİnfrastruktur
13:48
TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıbDigər ölkələr
13:46
Papuaşvili: Yerli seçkilərdə zorakılıq olarsa, məsuliyyəti Aİ institutları da bölüşəcəkRegion
13:41