Sənaye və Texnologiya Kollecinə yeni direktor təyin edilib
Elm və təhsil
- 10 oktyabr, 2025
- 09:15
Nasim Abışov Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) nəzdində Sənaye və Texnologiya Kollecinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ülkər Səttarova əmr imzalayıb.
N.Abışov bu təyinatadək İ.Hacıyev adına "Tərəqqi" texniki-humanitar liseyin direktoru vəzifəsində çalışıb.
