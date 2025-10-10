İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Elm və təhsil
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:15
    Sənaye və Texnologiya Kollecinə yeni direktor təyin edilib

    Nasim Abışov Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) nəzdində Sənaye və Texnologiya Kollecinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ülkər Səttarova əmr imzalayıb.

    N.Abışov bu təyinatadək İ.Hacıyev adına "Tərəqqi" texniki-humanitar liseyin direktoru vəzifəsində çalışıb.

