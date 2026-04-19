Naxçıvanda tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirilib
Elm və təhsil
- 19 aprel, 2026
- 14:06
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ümumi təhsil müəssisələrinin 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 24 binada keçirilən imtahanlarda 5589 şagird iştirak edib.
Qeyd edək ki, imtahan saat 11:00-da başlayıb və 3 saat davam edib.
Son xəbərlər
