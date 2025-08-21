Haqqımızda

MİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub

MİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub Bu gün riyaziyyat, informatika, fizika, rus dili, ingilis dili, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, fiziki tərbiyə, biologiya və təsviri incəsənət fənləri üzrə müsahibələr təşkil edilib.
Elm və təhsil
21 avqust 2025 18:09
MİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub

Bu gün riyaziyyat, informatika, fizika, rus dili, ingilis dili, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, fiziki tərbiyə, biologiya və təsviri incəsənət fənləri üzrə müsahibələr təşkil edilib.

Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.

Müsahibələrin ikinci gününə 986 nəfər dəvət olunub.

Xatırladaq ki, namizədlər şəxsi səhifələrində qeyd olunan tarixdə müsahibə mərhələsində iştirak etmədiyi halda bu, tutduğu vakant yerdən imtina kimi qeydə alınacaq və həmin namizədlərin müddətli müqavilə ilə işə qəbul turlarında iştirakı təmin olunmayacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi