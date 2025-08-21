MİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub

Bu gün riyaziyyat, informatika, fizika, rus dili, ingilis dili, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, fiziki tərbiyə, biologiya və təsviri incəsənət fənləri üzrə müsahibələr təşkil edilib.
Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.
Müsahibələrin ikinci gününə 986 nəfər dəvət olunub.
Xatırladaq ki, namizədlər şəxsi səhifələrində qeyd olunan tarixdə müsahibə mərhələsində iştirak etmədiyi halda bu, tutduğu vakant yerdən imtina kimi qeydə alınacaq və həmin namizədlərin müddətli müqavilə ilə işə qəbul turlarında iştirakı təmin olunmayacaq.