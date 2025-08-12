Haqqımızda

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb *Vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edildi*
Elm və təhsil
12 avqust 2025 15:18
MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

2025-2026-cı tədris ili üçün müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi (MÜTDA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 6-11 avqust tarixlərində keçirilmiş vakansiya seçimində 2407 namizəd uğur qazanaraq müsahibə mərhələsində iştirak hüququ əldə edib.

Ümumilikdə isə müsabiqə üzrə 3 958 namizəd müsahibə mərhələsində iştirak hüququ əldə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Yeni tədris ili üzrə 60 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib
Yeni tədris ili üzrə 60 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib
12 avqust 2025 13:50
Yeni ildə tədris ili üzrə 125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlanıb
Yeni ildə tədris ili üzrə 125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlanıb
12 avqust 2025 13:47
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
12 avqust 2025 13:42
Yeni tədris ilindən Yasamal və Naftalanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri fəaliyyətə başlayacaq
Yeni tədris ilindən Yasamal və Naftalanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri fəaliyyətə başlayacaq
12 avqust 2025 12:56
Bağçalarda tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir
Bağçalarda tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu prosesinə start verilir
12 avqust 2025 12:20
Bu il 84 nəfərə dosent, 28 nəfərə professor elmi adı verilib
Bu il 84 nəfərə dosent, 28 nəfərə professor elmi adı verilib
12 avqust 2025 10:22
Alim Bermud üçbucağının sirrini açıqlayıb
Alim Bermud üçbucağının sirrini açıqlayıb
12 avqust 2025 05:43
Rezidenturaya qəbul imtahanının II mərhələsinin nəticələri elan olunub
Rezidenturaya qəbul imtahanının II mərhələsinin nəticələri elan olunub
11 avqust 2025 14:58
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05
Bu il 141 nəfərə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsindən imtina edilib
Bu il 141 nəfərə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsindən imtina edilib
11 avqust 2025 12:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi