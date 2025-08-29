Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb
- 29 avqust, 2025
- 14:41
Bu gün Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) qəhrəman məzunu, Vətən Müharibəsi şəhidi Əzəmi Hüseynovun doğum günü dərin ehtiramla anılıb. Universitetin rektoru Anar Eminov şəhidin məzarını və ev muzeyini ziyarət edərək, ailə üzvlərinə universitet kollektivi adından ehtiramını bildirib, xatirəsinə dualar oxuyub.
Ə.Hüseynov 2010–2014-cü illərdə Mingəçevir Politexnik İnstitutunda (indiki Mingəçevir Dövlət Universiteti) Energetika mühəndisliyi ixtisasında ali təhsil alıb. O, 2020-ci ilin 8 oktyabr tarixində 44 günlük Vətən Müharibəsi zamanı Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
Şəhidin ailə üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Prezidentin "Vətən uğrunda", "Suqovuşanın azad olunmasına görə" və digər medallarla təltif etdiyi şəhidimizin xatirəsi universitet ailəsinin qəlbində daim yaşayacaq.
Şəhidlərin əziz xatirəsinin daim anılmasının diqqət mərkəzində saxlanıldığı MDU-da mütəmadi olaraq müxtəlif formatlı tədbirlər həyata keçirilməkdədir.