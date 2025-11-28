İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:35
    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, yarış Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, "Alqoritmika" beynəlxalq proqramlaşdırma və riyaziyyat məktəbinin təşkilatçılığı ilə keçirilib.

    Minlərlə məktəbli innovasiya və texnologiya ətrafında bir araya gəlib.

    Bildirilib ki, layihə şagirdlərdə innovativ düşüncə, komandada işləmək və rəqəmsal bacarıqları inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Yarışa 350 mindən çox məktəbli qoşulub, onlardan 300 nəfər final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    Final mərhələsi 28–30 noyabr tarixlərində baş tutacaq. Müsabiqənin qaliblərinin mükafatlandırılması isə 1 dekabrda keçiriləcək.

    Finalda komandalar turizm, ekologiya, maliyyə, mədəniyyət və incəsənət üzrə layihələr hazırlayaraq veb-saytlar, mobil tətbiqlər və oyunlar təqdim edəcəklər. Yarışın yekununda 30 qalib müəyyən olunacaq.

    Qeyd edək ki, proqramlaşdırma üzrə keçirilmiş müsabiqənin əsas məqsədi məktəblilər arasında rəqəmsal bacarıqların inkişafına dəstək olmaq, proqramlaşdırma sahəsində onların biliklərini artırmaq, IT üzrə istedadlı məktəbliləri müəyyən edərək onlar üçün gələcək inkişaf imkanları yaratmaqdır.

    Təhsil yarışma final məktəbli

    Son xəbərlər

    13:51

    MİDA Yevlax Yaşayış Kompleksindən mənzillləri satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    13:49

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    13:49

    Prorektor: İş yerlərində ömür boyu öyrənməyə maliyyə yatırılmalıdır

    Elm və təhsil
    13:40

    Tunisdə 40 siyasətçi, iş adamı və jurnalist azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    RİNN: Ekstremal hava şəraitinə qarşı telekommunikasiya şəbəkələrində əlavə tədbirlər görüləcək

    İKT
    13:35

    Məktəblilərarası Milli Hakaton yarışmasının final mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    13:30

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    13:29

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti