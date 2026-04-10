Gələn həftədən məktəbəhazırlıq qrupları üzrə şagird yerdəyişməsi dayandırılır
Elm və təhsil
- 10 aprel, 2026
- 14:43
Aprelin 13-ü saat 18:00-dan etibarən uşaqların birinci sinfə qəbulu prosesinə hazırlıq məqsədilə məktəbəhazırlıq qrupları üzrə şagirdlərin yerdəyişməsi prosesi dayandırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, 25 fevraldan 2025-2026-cı tədris ilinin II yarımili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi aktiv edilib. Yerdəyişmə məktəbəhazırlıq qruplarını, I–VIII və X sinifləri əhatə edir. Şagirdlərin yerdəyişməsi sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçirilir.
15:23
İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıbMaliyyə
15:20
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
15:12
Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridirRegion
15:12
MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilibDaxili siyasət
15:09
İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürübDigər ölkələr
15:02
Foto
Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:02
Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıbBiznes
15:00
Foto
İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblarMədəniyyət siyasəti
15:00