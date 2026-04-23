    Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

    Elm və təhsil
    • 23 aprel, 2026
    • 17:38
    Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

    Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə martın 15-də baş tutan buraxılış imtahanında 9 nəfər 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu imtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 58 144 nəfərdən 379 nəfər imtahana gəlməyib. İmtahan qaydalarını pozduğu üçün 10 nəfər imtahandan xaric olunub.

    İmtahan nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılması üçün DİM-də Apellyasiya Komissiyası fəaliyyət göstərəcək. Apellyasiya Komissiyasına müraciət etmək istəyənlər 27 aprel saat 10:00-dan 29 aprel saat 17:00‑dək DİM-in saytında yerləşdiriləcək elektron ərizəni doldurmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Göstərilən müddət ərzində qeydiyyatdan keçməyənlər sonradan Apellyasiya Komissiyasına müraciət edə bilməyəcəklər. Elektron ərizədə haqqında müraciət edilən tapşırığın nömrəsi seçilməli, onunla bağlı müraciətin məzmunu yazılmalı və meyarın hansı bəndinə uyğun hesab edildiyi göstərilməlidir. Elektron ərizədə müraciətin məzmunu qeyd olunmadığı halda ərizə qəbul edilmir və həmin müraciət araşdırılmır.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Buraxılış imtahanı

