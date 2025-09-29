İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Kolleclərə boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:10
    Kolleclərə boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

    Tam (11 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin (kollec) boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub.

    "Report" Dövlət İmtahan Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri barədə məlumatı DİM-in internet saytından, eləcə də "iş nömrəsi"ni və ya elektron ixtisas seçimi ərizəsindəki "7 rəqəmli kod"u bütün mobil operator nömrələrindən 7727-yə göndərməklə öyrənə bilərlər.

    Qeyd olunub ki, kolleclərin boş qalan plan yerlərinin müsabiqəsində iştirak etmək üçün 3 790 abituriyent ixtisas seçimi edib. Müsabiqə nəticəsində 1 815 nəfər orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olunub.

    Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olunanların siyahısı ilə "Abituriyent" jurnalının xüsusi buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Jurnalın xüsusi buraxılışının elektron versiyasını (pdf formatında) sabah DİM-in saytının "Elektron xidmətlər" bölməsində "DİM nəşrlərinin elektron versiyalarının onlayn satışı" xidməti vasitəsilə ödəniş etməklə əldə etmək mümkün olacaq. (Xidmətə keçid: https://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).

    Qəbul olunan abituriyentlər 2-10 oktyabrda (saat 18:00‑dək) portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməli və yaradılmış kabinetə daxil olduqdan sonra təqdim edilən xidmətlər sırasında "Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı" xidmətini seçməlidirlər. Müəyyən olunmuş müddətdə qeydiyyatdan keçməmək abituriyentin müvafiq ixtisasa yerləşdirilmədən imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək və onun qəbul haqqında əmri orta ixtisas təhsili müəssisəsinə göndərilməyəcək.

