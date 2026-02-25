İsa Həbibbəyli: AMEA-da yüksək reytinqli impakt faktorlu məqalələr çox da ürəkaçan deyil
Elm və təhsil
- 25 fevral, 2026
- 11:22
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) yüksək reytinqli impakt faktorlu məqalələr çox da ürəkaçan deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti İsa Həbibbəyli qurumun 2025-ci il üzrə Ümumi yığıncağında deyib.
Onun sözlərinə görə, Akademiya monoqrafiyaların və məqalələrin sayına görə respublika üzrə rekord göstəricilərə malikdir:
"Təəssüf ki, yüksək reytinqli impakt faktorlu məqalələr baxımından keçən illə müqayisədə irəliləsək də, göstəricilərimiz çox da ürəkaçan deyil. Akademiyanın elmi bölmələrinin rəhbərləri, elmi-tədqiqat institutlarının direktorları bu sahədə ciddi dönüş yaratmaq üçün çox çalışmalıdırlar", - o bildirib.
