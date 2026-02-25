İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsa Həbibbəyli: AMEA-da yüksək reytinqli impakt faktorlu məqalələr çox da ürəkaçan deyil

    Elm və təhsil
    • 25 fevral, 2026
    • 11:22
    İsa Həbibbəyli: AMEA-da yüksək reytinqli impakt faktorlu məqalələr çox da ürəkaçan deyil

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) yüksək reytinqli impakt faktorlu məqalələr çox da ürəkaçan deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti İsa Həbibbəyli qurumun 2025-ci il üzrə Ümumi yığıncağında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Akademiya monoqrafiyaların və məqalələrin sayına görə respublika üzrə rekord göstəricilərə malikdir:

    "Təəssüf ki, yüksək reytinqli impakt faktorlu məqalələr baxımından keçən illə müqayisədə irəliləsək də, göstəricilərimiz çox da ürəkaçan deyil. Akademiyanın elmi bölmələrinin rəhbərləri, elmi-tədqiqat institutlarının direktorları bu sahədə ciddi dönüş yaratmaq üçün çox çalışmalıdırlar", - o bildirib.

    İsa Həbibbəyli AMEA

    Son xəbərlər

    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Digər
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    11:28

    Almatıda Azərbaycan və Qazaxıstan diplomatları arasında görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    11:26

    "İmişli" klubu kolumbiyalı gənc futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti