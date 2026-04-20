    İlqar Bayramlı: Peşə təhsilini bitirənlərin 50-60 %-i özünə iş tapa bilir

    • 20 aprel, 2026
    • 14:06
    İlqar Bayramlı: Peşə təhsilini bitirənlərin 50-60 %-i özünə iş tapa bilir

    Azərbaycanda peşə təhsilini bitirənlərin 50-60 %-i özünə iş tapa bilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı İctimai TV-də yayımlanan "Xəbərimiz var" verilişində deyib.

    Onun sözlərinə görə, peşə təhsilinə yönəlmək istəyənlərin sayı gündən-günə artır:

    "Peşə təhsili artıq universitetə qəbul ola bilməyənlərin deyil, öz uğur hekayəsini yaratmaq istəyən, özünü bazarda hiss edənlərin seçimidir. Artıq diplom yox, bazar önə çıxır. Ümumilikdə götürdükdə bu təhsil üzrə 50-60 % məzunlar məşğulluq imkanından yararlana bilir. İkili təhsil modelində isə bu rəqəm 70-80 %-ə qədər yüksələ bilir. Bu göstəricilər daha çox sənaye, tikinti və xidmət sahəsində daha yüksəkdir".

    O vurğulayıb ki, ikili təhsil modelinin genişləndirilməsi də nəzərdə tutulur:

    "Bu modeldə təhsil alan tələbə təhsil müddətində işəgötürənin xidmət sahəsində praktiki bacarıqları əldə edir. Buna görə də iş tapmaq artıq daha rahat olur. 2022-ci ildə 800 belə tələbəmiz var idisə, hazırda bu model üzrə təhsil alan 2000 tələbə var".

    Direktor diqqətə çatdırıb ki, peşə təhsili üzrə tələbə qəbulunun 62 %-i regionların payına düşür.

    İlqar Bayramlı Qarabağda peşə müəssisələrinin qurulmasına toxunaraq vurğulayıb ki, Qubadlıda, Zəngilanda, Ağdamda layihələndirmə işləri aparılır, yeni və müasir peşə müəssisələri olacaq.

