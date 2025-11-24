İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İlham Əliyevin AMEA-dakı çıxışında qeyd etdiyi istiqamətlər üzrə Orfoqrafiya lüğətinə yenidən baxılır

    Elm və təhsil
    • 24 noyabr, 2025
    • 16:46
    İlham Əliyevin AMEA-dakı çıxışında qeyd etdiyi istiqamətlər üzrə Orfoqrafiya lüğətinə yenidən baxılır

    Prezident İlham Əliyevin AMEA-dakı çıxışında qeyd etdiyi istiqamətlərdə Orfoqrafiya lüğətinə yenidən baxılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Nadir Məmmədli Orfoqrafiya lüğətinin yeni nəşri ilə bağlı keçirilən iclasda bildirib.

    O qeyd edib ki, yeni nəşrin hazırlanmasında 2021-ci ildə çap olunmuş Orfoqrafiya lüğəti əsas baza kimi qəbul edilib. Bununla yanaşı, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, növbəti təkmil nəşrdə Dilçilik İnstitutunun Dil Korpusu bazasından da geniş istifadə olunmuş, sözlərin işlənmə tezliyinə baxılıb. Korpus əsaslı yanaşma lüğətdə normativ qaydaların daha dəqiq müəyyənləşdirilməsinə və lüğətin əsaslarının gücləndirilməsinə imkan verir.

    Sonda Orfoqrafiya lüğətinin növbəti nəşrinin ən müasir elmi praktik tələblərə cavab verməsi, dil normalarının daha dəqiq müəyyən olunması və cəmiyyət üçün əlçatan şəkildə təqdim olunması istiqamətində işlərin ardıcıl davam etdirildiyi vurğulanıb.

    AMEA Nadir Məmmədli Orfoqrafiya lüğəti
    Надир Мамедли: Начат пересмотр "Орфографического словаря азербайджанского языка"

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    17:55

    ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edir

    Energetika
    17:55

    İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıb

    Maliyyə
    17:50

    Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb

    Xarici siyasət
    17:49

    Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparır

    Maliyyə
    17:48

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"

    Komanda
    17:48

    Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıb

    Region
    17:46

    MMU-da Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti