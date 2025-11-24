Надир Мамедли: Начат пересмотр "Орфографического словаря азербайджанского языка"

"Орфографический словарь азербайджанского языка" пересматривается в соответствии с направлениями, озвученными президентом Ильхамом Алиевым в его выступлении в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом директор Института языкознания имени Насими НАНА, профессор Надир Мамедли заявил на совещании, посвященном новому изданию орфографического словаря.

Он отметил, что при подготовке нового издания за основу был взят орфографический словарь, изданный в 2021 году. При этом, в отличие от предыдущих лет, в очередном, усовершенствованном издании широко использовалась база данных Корпуса азербайджанского языка Института языкознания, а также учитывалась частота употребления слов. Такой подход позволяет более точно определить нормативные правила в словаре и укрепить его основы.

Также подчеркнуто, что последовательно продолжается работа над тем, чтобы очередное издание орфографического словаря отвечало самым современным научным и практическим требованиям, более точно определяло языковые нормы и представляло их в доступной для общества форме.