    Emin Əmrullayev Sumqayıtda vətəndaş qəbulu keçirib

    Elm və təhsil
    • 27 fevral, 2026
    • 17:44
    Emin Əmrullayev Sumqayıtda vətəndaş qəbulu keçirib

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Sumqayıt şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Sumqayıt, Abşeron, Xızı və Qubadlı sakinləri iştirak ediblər.

    Qəbul zamanı vətəndaşlar iş yerinin dəyişdirilməsi, tələbə köçürülməsi, işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər.

    Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.

