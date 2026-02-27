Emin Əmrullayev Sumqayıtda vətəndaş qəbulu keçirib
Elm və təhsil
- 27 fevral, 2026
- 17:44
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Sumqayıt şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Sumqayıt, Abşeron, Xızı və Qubadlı sakinləri iştirak ediblər.
Qəbul zamanı vətəndaşlar iş yerinin dəyişdirilməsi, tələbə köçürülməsi, işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər.
Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Son xəbərlər
18:43
Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblərFərdi
18:38
Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyirXarici siyasət
18:37
Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıbQarabağ
18:26
Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunubEkologiya
18:20
Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparırDigər ölkələr
18:08
Foto
Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilibFərdi
18:04
Foto
İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:02
Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıbDigər ölkələr
17:59