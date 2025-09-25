İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    • 25 sentyabr, 2025
    • 14:02
    Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib
    Emin Əmrullayev

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin 26 sentyabr tarixində Gədəbəy şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulun tarixi barədə əlavə məlumat veriləcək.

    Qəbulda Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax sakinlərinin iştirakı nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, qəbulda yalnız müvafiq qaydada müraciət etmiş şəxslər iştirak edəcəklər.

    Son xəbərlər

    14:11

    Bakıda yeni avtomobil yolunun inşası 35 % icra edilib

    İnfrastruktur
    14:09
    Foto

    Qusarda qadınlar üçün səyyar tibbi aksiya keçirilib

    Sağlamlıq
    14:02

    Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    14:02

    Naxçıvanda 2028-ci ilədək iki GES-in istismara verilməsi planlaşdırılır

    Energetika
    13:57

    İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:53

    Qazaxıstan və İran Astara üzərindən dəniz daşımalarının həcminin artırılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    13:48

    TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    13:46

    Papuaşvili: Yerli seçkilərdə zorakılıq olarsa, məsuliyyəti Aİ institutları da bölüşəcək

    Region
    13:41

    İmişlidə cüdo təlim mərkəzinin açılışı olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti