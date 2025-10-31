Elm və təhsil naziri Salyanda vətəndaş qəbulu keçirib
Elm və təhsil
- 31 oktyabr, 2025
- 17:31
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 31-də Salyan şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Qəbulda Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala və Biləsuvar sakinləri iştirak ediblər. Vətəndaşlar işlə təmin olunma, sertifikatlaşdırma prosesi və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər.
Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Son xəbərlər
18:19
Foto
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaqEnergetika
18:14
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olubFərdi
18:11
Foto
Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunubSosial müdafiə
18:11
Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıbFərdi
18:00
Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibElm və təhsil
18:00
Foto
Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçiribDin
17:55
Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyibMaliyyə
17:48
"İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyibFutbol
17:48