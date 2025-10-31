İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Elm və təhsil naziri Salyanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Elm və təhsil
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:31
    Elm və təhsil naziri Salyanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 31-də Salyan şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qəbulda Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala və Biləsuvar sakinləri iştirak ediblər. Vətəndaşlar işlə təmin olunma, sertifikatlaşdırma prosesi və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər ediblər.

    Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.

