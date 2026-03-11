İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1600-dən çox namizəd imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    • 11 mart, 2026
    • 11:40
    Dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1600-dən çox namizəd imtahan verəcək

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən 15 mart 2026-cı il tarixində dövlət qulluğu vəzifələrinin A növünə (inzibati rəhbər vəzifələr) aid AB və AC altqruplarına və dövlət qulluğu vəzifələrinin B növünə (inzibati icraçı vəzifələr) aid BA və BB altqruplarına uyğun vəzifələr üzrə test imtahanları keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a DİM-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, imtahanlar saat 10:00-da və 16:00-da başlanır. Müvafiq olaraq saat 09:45-dən və 15:45-dən sonra gələn namizədlər imtahana buraxılmırlar. Namizədlərin imtahana buraxılış vərəqələrində imtahan yeri, vaxtı, binası, imtahana gəlməli olan saat və digər zəruri məlumatlar göstərilib.

    İmtahanlara qeydiyyat 2026-cı il fevralın 10-dan martın 1-dək aparılıb və bu müddət ərzində 1689 namizəd ərizə təqdim edib.

    İmtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş namizədlər DİM-in internet saytına daxil olaraq "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni çap edə bilərlər.

    Namizədlər imtahana aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:

    - şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli;

    - "İmtahana buraxılış vərəqəsi".

    İmtahanlar elektron formada kompüterlər vasitəsilə Bakı və Naxçıvan şəhərlərində 2 binada təşkil olunacaq. İmtahanların keçirilməsi üçün 2 ümumi imtahan rəhbəri, 20 zal admini, 112 nəzarətçi və 16 buraxılış rejimi əməkdaşı ayrılıb.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi Dövlət qulluğu

    Son xəbərlər

    11:54

    Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:51

    "Şamaxı" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    11:51
    Foto

    Adil Kərimli Türk dünyasının teatr nümayəndələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    İncəsənət
    11:47

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 70 % azalıb

    İKT
    11:42

    Hörmüz boğazında daha bir gəmi mərmi ilə vurulub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:41

    Azərbaycan aqrar sektorda 33 yeni modul istifadəyə verəcək

    ASK
    11:40

    Dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1600-dən çox namizəd imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:36

    "Liverpul" "Real"ın müdafiəçisi Din Heysen üçün 70 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    11:35
    Foto

    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti