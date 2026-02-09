İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test imtahanı proqramlarına dəyişiklik edilib

    Elm və təhsil
    • 09 fevral, 2026
    • 17:00
    Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test imtahanı proqramlarına dəyişiklik edilib

    Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsabiqənin İnformasiya texnologiyaları üzrə test imtahanı proqramlarına müəyyən dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, BB vəzifə qrupu üzrə proqrama ƏMƏLİYYAT SİSTEMLƏRİ bölməsi, AB vəzifə qrupuna aid proqrama isə MICROSOFT EXCEL 2019 cədvəl prosessoru bölməsinə aid olan Funksiya kateqoriyaları və MS Excel 2019 elektron cədvəlinin əsas funksiyaları və onlardan istifadə qaydaları mövzuları əlavə edilib.

    Pqoqramdakı dəyişiklik bu ilin aprel ayından etibarən keçirilən imtahanların məzmununda əks olunacaq.

    Proqramla bu link vasitəsilə tanış olmaq olar.

