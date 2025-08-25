Haqqımızda

DİM: 600-dən yuxarı bal toplayıb müsabiqədən keçə bilməyənlərə güzəşt tətbiq edilmir

DİM: 600-dən yuxarı bal toplayıb müsabiqədən keçə bilməyənlərə güzəşt tətbiq edilmir Bu il IV qrup üzrə imtahan verən 9 nəfər, III qrup üzrə imtahan verən 1 nəfər 600-dən yuxarı bal toplasa da, ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola bilməyiblər.
Elm və təhsil
25 avqust 2025 15:40
DİM: 600-dən yuxarı bal toplayıb müsabiqədən keçə bilməyənlərə güzəşt tətbiq edilmir

Bu il IV qrup üzrə imtahan verən 9 nəfər, III qrup üzrə imtahan verən 1 nəfər 600-dən yuxarı bal toplasa da, ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola bilməyiblər.

“Report” xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Mətbuatla iş və elektron kommunikasiya sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə İTV-nin "Xəbərimiz var" verilişinin efirində deyib.

Onun sözlərinə görə, bəzən cəmiyyətdə həmin abituriyentlər seçimlərini doğru etmədikləri üçün qınanılırlar:

"Biz onların ərizələrinə baxanda məqsədli abituriyentlər olduğunu görürük. Tutaq ki, tibbi ixtisasını istəyən şəxs yalnız həmin ixtisası qeyd edib və digər ixtisasları yazmayıblar. DİM ixtisas seçimindən əvvəl müsabiqə vəziyyətini təhlil edib yayımlamışdı. Həmin abituriyentlər rəqib saylarına və plan yerlərinə baxıb təhlil aparmalı idilər".

DİM rəsmisi əlavə edib ki, bu kimi hallarda həmin şəxslərə hər hansı güzəşt tətbiq edilmir:

"Ya qalan boş plan yerlərində iştirak edə bilərlər, ya da yenidən növbəti ildə imtahan verə bilərlər".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb
Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb
25 avqust 2025 15:16
DİM: Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı 96,27 % dolub
DİM: Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı 96,27 % dolub
25 avqust 2025 15:09
Dövlət Agentliyi abituriyentlərə və valideynlərə müraciət edib
Dövlət Agentliyi abituriyentlərə və valideynlərə müraciət edib
24 avqust 2025 11:20
Ali məktəblərdə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçiminin vaxtı məlum olub
Ali məktəblərdə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçiminin vaxtı məlum olub
22 avqust 2025 23:45
DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib
DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib
22 avqust 2025 23:14
Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb
22 avqust 2025 22:30
Kolleclərə qeydiyyat tarixi uzadılıb
Kolleclərə qeydiyyat tarixi uzadılıb
22 avqust 2025 16:06
Tədrisi digər dildə olan VI siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni dövlət dilində tədris olunacaq
Tədrisi digər dildə olan VI siniflərdə "Azərbaycan tarixi" fənni dövlət dilində tədris olunacaq
22 avqust 2025 12:01
Məktəblərin yeni tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib
Məktəblərin yeni tədris ili üçün tədris planları təsdiqlənib
22 avqust 2025 11:10
Qırğızıstanda Azərbaycan dili müəllimi vakansiyası üzrə müsabiqə elan edilib
Qırğızıstanda Azərbaycan dili müəllimi vakansiyası üzrə müsabiqə elan edilib
22 avqust 2025 10:47

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi