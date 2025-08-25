DİM: 600-dən yuxarı bal toplayıb müsabiqədən keçə bilməyənlərə güzəşt tətbiq edilmir

Bu il IV qrup üzrə imtahan verən 9 nəfər, III qrup üzrə imtahan verən 1 nəfər 600-dən yuxarı bal toplasa da, ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola bilməyiblər.
“Report” xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Mətbuatla iş və elektron kommunikasiya sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə İTV-nin "Xəbərimiz var" verilişinin efirində deyib.
Onun sözlərinə görə, bəzən cəmiyyətdə həmin abituriyentlər seçimlərini doğru etmədikləri üçün qınanılırlar:
"Biz onların ərizələrinə baxanda məqsədli abituriyentlər olduğunu görürük. Tutaq ki, tibbi ixtisasını istəyən şəxs yalnız həmin ixtisası qeyd edib və digər ixtisasları yazmayıblar. DİM ixtisas seçimindən əvvəl müsabiqə vəziyyətini təhlil edib yayımlamışdı. Həmin abituriyentlər rəqib saylarına və plan yerlərinə baxıb təhlil aparmalı idilər".
DİM rəsmisi əlavə edib ki, bu kimi hallarda həmin şəxslərə hər hansı güzəşt tətbiq edilmir:
"Ya qalan boş plan yerlərində iştirak edə bilərlər, ya da yenidən növbəti ildə imtahan verə bilərlər".