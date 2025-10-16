İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Elm və təhsil
    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:39
    Gələn həftə bağça müdirlərinin diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılacaq

    Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (bağça) fəaliyyət göstərən müdirlərin peşəkarlıq səviyyəsinin və peşə yararlılığının yoxlanılması üçün oktyabrın 25-də diaqnostik qiymətləndirilmə həyata keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, imtahanların keçiriləcəyi məkan barədə məlumatlar iştirakçılara göndərilib.

