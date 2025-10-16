Gələn həftə bağça müdirlərinin diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılacaq
Elm və təhsil
- 16 oktyabr, 2025
- 16:39
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (bağça) fəaliyyət göstərən müdirlərin peşəkarlıq səviyyəsinin və peşə yararlılığının yoxlanılması üçün oktyabrın 25-də diaqnostik qiymətləndirilmə həyata keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, imtahanların keçiriləcəyi məkan barədə məlumatlar iştirakçılara göndərilib.
