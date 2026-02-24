İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda 354 məktəb "Rəqəmsal məktəb" layihəsinə qoşulub

    Elm və təhsil
    • 24 fevral, 2026
    • 11:34
    Bakıda 354 məktəb Rəqəmsal məktəb layihəsinə qoşulub

    Bakıda 354 ümumi orta təhsil müəssisəsi "Rəqəmsal məktəb" layihəsinə keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi Vüsal Xanlarovun "Təhsilin rəqəmsallaşması" mövzusunda keçirdiyi brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Bakıda "Rəqəmsal məktəb" platformasına 354 ümumi təhsil müəssisəsi qoşulub:

    "2025-ci ilin sentyabr ayından etibarən, platformadan 543 min 255 şagird, 44 min 552 pedaqoji heyət üzvü və 360 min 709 valideyn istifadə edir".

    V.Xanlarov "Rəqəmsal məktəb" platformasının regionlarda da tətbiqinin hazırda müzakirə mərhələsində olduğunu bildirib.

    Qeyd edək ki, "Rəqəmsal məktəb" platforması hazırda pilot mərhələdə yalnız Bakı şəhərində tətbiq olunur.

    Təhsil Elm və Təhsil Nazirliyi Pilot layihə məktəb

