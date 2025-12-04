İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    AMEA prezidenti: Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzin ixtirası nadir kəşflərdəndir

    Elm və təhsil
    • 04 dekabr, 2025
    • 10:50
    Akademik Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzin ixtirası Azərbaycan və dünya elmi üçün nadir kəşflərdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA prezidenti İsa Həbibbəyli dekabrın 4-də Bakıda keçirilən Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş "Yusif Məmmədəliyev: Elm. irs. innovasiyalar" adlı beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Y.Məmmədəliyev Azərbaycan elminin parlaq simalarından biridir:

    "Akademikin bugünkü irsi hələ də Azərbaycan elminə töhfələr verməyə davam edir. Onun yüksək oktanlı benzin ixtirası isə Azərbaycan və dünya elmi üçün nadir kəşflərdən biridir".

