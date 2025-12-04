AMEA prezidenti: Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzin ixtirası nadir kəşflərdəndir
Elm və təhsil
- 04 dekabr, 2025
- 10:50
Akademik Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzin ixtirası Azərbaycan və dünya elmi üçün nadir kəşflərdən biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMEA prezidenti İsa Həbibbəyli dekabrın 4-də Bakıda keçirilən Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş "Yusif Məmmədəliyev: Elm. irs. innovasiyalar" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, Y.Məmmədəliyev Azərbaycan elminin parlaq simalarından biridir:
"Akademikin bugünkü irsi hələ də Azərbaycan elminə töhfələr verməyə davam edir. Onun yüksək oktanlı benzin ixtirası isə Azərbaycan və dünya elmi üçün nadir kəşflərdən biridir".
Son xəbərlər
11:42
Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti: Azərbaycan böyük alimləri ilə fəxr edəcək bir ölkədirElm və təhsil
11:38
Foto
Video
"Yasamal" bazarı və "İnşaatçılar" metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilibSağlamlıq
11:34
Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçiribBiznes
11:33
Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyırDaxili siyasət
11:30
Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılırBiznes
11:29
ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirirElm və təhsil
11:29
Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
11:24
"Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edibKomanda
11:21