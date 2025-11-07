İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə ölkədə 174 minə yaxın ağac və kol əkilib

    Ekologiya
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:17
    Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə ölkədə 174 minə yaxın ağac və kol əkilib

    Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə ölkənin 85 şəhər və rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, aksiya çərçivəsində 202,1 hektar ərazidə 173 min 752 ağac və kol əkilib.

    Əkilən ağacların 76 min 578-i (44,1%) meşə ağacı, 65 min 635-i (37,8%) dekorativ kollar, 31 min 539-u (18,2%) isə meyvə ağacları olub.

    Bununla Bakı şəhərində 28 min 670 (16,5%), Naxçıvanda 14 min 793 (8,5%), digər şəhər və rayonlarda isə 130 min 289 (75%) ağac əkilib.

    ağacəkmə Aksiya Zəfərə gedən yol

    Son xəbərlər

    18:31
    Video

    Şuşa sakini: Doğma şəhər haqqında fikirləşmədiyim gün olmayıb

    Multimedia
    18:29

    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Region
    18:15

    ICGB və Şərqi Avropanın 5 ölkəsinin qaz operatorları Ukraynaya qaz tədarükünün yeni marşrutlarını işə salırlar

    Energetika
    18:12

    Dağıstanda 4 nəfərin öldüyü helikopter qəzası faciə kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    17:58

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə matçda bacardığımızı ortaya qoyduq"

    Komanda
    17:55
    Foto

    Fərid Əhmədov Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    17:55

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    17:54
    Foto

    Goranboyda kəmər dərəcələri üzrə imtahan keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti