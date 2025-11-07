İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Zəfər Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    • 07 noyabr, 2025
    • 14:21
    Zəfər Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər (ETSN) və Energetika nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ETSN məlumat yayıb.

    Aksiyada energetika naziri Pərviz Şahbazov, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Rəşad İsmayılov, həmçinin hər iki qurumun nümayəndələrinin iştirakı ilə Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun Eldar şamı və zeytun ağacları əkilib.

    ağacəkmə Zəfər Günü Abşeron

    Son xəbərlər

    15:28

    Kamran Əliyev: Sülh prosesinin etibarlı irəliləməsi üçün humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridir

    Hadisə
    15:27

    Şöbə müdiri: Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə yekunlaşır

    Daxili siyasət
    15:27
    Foto

    Bakıda daha bir yerdə hərəkət intensivliyi və piyada təhükəsizliyi artırılıb

    İnfrastruktur
    15:24

    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    15:21

    Azərbaycan diplomatik və xidməti pasportlar üzrə 2025-ci ildə 10 saziş imzalayıb

    Xarici siyasət
    15:21

    İlin ötən dövründə 790 min manata yaxın gecikdirilmiş vəsait işçilərə ödənilməyib

    Sosial müdafiə
    15:18

    Avropa Komissiyası rusiyalılara yeni çoxdəfəlik vizaların verilməsini qadağan edib

    Digər ölkələr
    15:18

    Baş prokuror: Azad edilmiş rayonlarda prokurorluqların yaradılması qayıdışın hüquqi çərçivəsini formalaşdırıb

    Hadisə
    15:15

    XİN: Tramp marşrutu ilə bağlı tikinti işlərinə nə zaman başlanacağı hələlik məlum deyil

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti