İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Şahdağa qar yağıb

    Ekologiya
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:13
    Şahdağa qar yağıb

    Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edib, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olub, Şahdağa qar yağıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, düşən yağıntının miqdarı Lənkəranda 56, Astarada 30, Lerikdə 20, Oğuzda 8, Zaqatalada 7, Yardımlıda 6, Qubada 5, Xızı, Bakı və Abşeron yarımadasında 4, Qəbələ və Şabranda 3, Zərdabda 2, Yevlax, Neftçala, Balakən, Göyçay, Qax (Sarıbaş), Şəki, İsmayıllı, Şamaxı, Qusar, Sabirabadda 1 mm olub.

    Daşkəsən, Gədəbəy, Naftalan, Zaqatala, Qax (Sarıbaş), Şəki, Şamaxı, Xızı, Qusar, Quba və Göyçayda duman müşahidə olunub. Dumanda görünüş 200 metrədək məhdudlaşıb.

    faktiki hava qar yağıb

    Son xəbərlər

    09:37

    Vatikan və İtaliya mətbuatı Mehriban Əliyevanın Roma Papası ilə görüşünü geniş işıqlandırıb

    Xarici siyasət
    09:28

    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda bu gün növbəti görüşlər keçiriləcək

    Komanda
    09:28

    Mehriban Əliyeva: Azərbaycandakı sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!

    Daxili siyasət
    09:24

    Başqırdıstanda partlayış nəticəsində üç nəfər ölüb

    Region
    09:17

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2025)

    Maliyyə
    09:13

    Şahdağa qar yağıb

    Ekologiya
    09:06

    Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:00

    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha iki görüş baş tutacaq

    Futbol
    08:59

    WSJ: Vaşinqton ölkədə istehsal olunmayan mallara tətbiq edilən rüsumların ləğvi imkanını araşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti