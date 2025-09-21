Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağır
Ekologiya
- 21 sentyabr, 2025
- 12:46
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur.
Bu barədə "Report"un yerli bürosu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Belə ki, sentyabrın 21-i saat 12:00-a olan məlumata görə, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.
Muxtar Respublikanın Şahbuz, Culfa və Ordubad rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağır.
