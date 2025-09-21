İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    • 21 sentyabr, 2025
    • 12:46
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Belə ki, sentyabrın 21-i saat 12:00-a olan məlumata görə, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Muxtar Respublikanın Şahbuz, Culfa və Ordubad rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağır.

