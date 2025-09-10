Naxçıvan şəhərində ekoloji monitorinq keçirilib
- 10 sentyabr, 2025
- 18:56
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Naxçıvan şəhərində ekoloji monitorinq keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, monitorinq çərçivəsində atmosfer havasının keyfiyyət göstəriciləri, radioaktiv fon səviyyəsi, ətraf mühitə zərərli fiziki təsirlər, elektromaqnit şüalanma, səs-küy, eyni zamanda vibrasiya təsirləri üzrə ölçmə və müşahidələr aparılıb. 8 fərqli məntəqədə aparılan monitorinqin nəticəsinə əsasən göstəricilər norma daxilində olub.
Keçirilən monitorinqlərin məqsədi ətraf mühitin mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi, təbii amillərin və antropogen təsirlərin ekoloji tarazlığa olan mümkün təsirlərinin müəyyənləşdirilməsidir.
Qeyd edək ki, Naxçıvan şəhərində və muxtar respublikanın rayonlarında mütəmadi aparılan ekoloji monitorinqlər regionda ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması, ətraf mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində mühüm əhəmiyyət daşıyır.