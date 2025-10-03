Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirilib
Ekologiya
- 03 oktyabr, 2025
- 13:45
"Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN), Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi və Məhkəmə-Hüquq Şurasının təşkilatçılığı ilə Müşfiqabad qəsəbəsində ağacəkmə aksiyası keçirilib.
Bu barədə "Report"a ETSN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, aksiyada Ali Məhkəmə və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Rəşad İsmayılov, həmçinin hər iki qurumun rəhbər heyəti, əməkdaşları və könüllülər iştirak edib.
Tədbir çərçivəsində Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun Eldar şamı və zeytun ağacları əkilib.
