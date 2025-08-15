Haqqımızda

Mirsalam Qənbərov: Gəncəni yaşıllıqla zəngin və estetik şəhərə çevirmək istəyirik

Mirsalam Qənbərov: Gəncəni yaşıllıqla zəngin və estetik şəhərə çevirmək istəyirik Gəncədə qurumuş, qəzalı və ətraf mühitə mənfi təsir edən ağacların işarələnməsi və nişanlanması işlərinin aparılmasında məqsəd şəhərin ekoloji tarazlığının qorunması və yaşıllıq sahələrinin sağlamlaşdırılmasıdır.
Ekologiya
15 avqust 2025 13:01
Mirsalam Qənbərov: Gəncəni yaşıllıqla zəngin və estetik şəhərə çevirmək istəyirik
Mirsalam Qənbərov

Gəncədə qurumuş, qəzalı və ətraf mühitə mənfi təsir edən ağacların işarələnməsi və nişanlanması işlərinin aparılmasında məqsəd şəhərin ekoloji tarazlığının qorunması və yaşıllıq sahələrinin sağlamlaşdırılmasıdır.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mirsalam Qənbərov bildirib.

Onun sözlərinə görə, məqsəd eyni zamanda Gəncəni daha yaşıllıqla zəngin, baxımlı və estetik şəhərə çevirmək, yaşıllıqlara qanunsuz müdaxilələrin və sui-istifadə hallarının qarşısını almaq və yaşıllıqları mühafizə etməkdir.

M.Qənbərov həmçinin qeyd edib ki, bioloji müxtəlifliyin dəstəklənməsi və iqlim dəyişikliyinə qarşı adaptasiya tədbirləri baxımından bu cür planlı işlər olduqca əhəmiyyətlidir:

"Bu tədbirlərin ictimaiyyətə daha əlçatan olması üçün nişanlanan ağacların sayı, yerləri və onların yerinə mövsümdə əkiləcək yeni ağaclar barədə məlumatlar mütəmadi şəkildə www.agac.az səhifəsində əks olunacaq. Bununla da ictimaiyyət məlumatları daha asan əldə edə biləcək".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi