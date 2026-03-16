Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 16 mart, 2026
- 16:53
Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə külək güclənəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, martın 17-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir,Xızı, Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Salyan, Hacıqabul, Neftçala, Şirvan, Sabirabad, Qobustan, Gəncə, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Naftalan, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Füzuli, Yevlax, Bərdə və Mingəçevirdə şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
Bu da sarı xəbərdarlığa uyğundur.
