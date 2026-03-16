Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку и ряде регионов Азербайджана
Экология
- 16 марта, 2026
- 17:27
В Азербайджане 17 марта объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Сальяне, Гаджигабуле, Нефтчале, Ширване, Сабирабаде, Гобустане, Гяндже, Дашкесане, Гедабеке, Горанбое, Нафталане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Евлахе, Барде и Мингячевире будет преобладать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
