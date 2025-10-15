Culfada su anbarında balıqlar kütləvi şəkildə tələf olub
Ekologiya
- 15 oktyabr, 2025
- 18:49
Culfa rayonunda balıqların kütləvi tələfatı qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə kənddə yerləşən Bənəniyar su anbarında baş verib.
Buna səbəb su səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı enməsi olduğu bildirilir.
