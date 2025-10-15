İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Culfada su anbarında balıqlar kütləvi şəkildə tələf olub

    Ekologiya
    • 15 oktyabr, 2025
    • 18:49
    Culfada su anbarında balıqlar kütləvi şəkildə tələf olub

    Culfa rayonunda balıqların kütləvi tələfatı qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə kənddə yerləşən Bənəniyar su anbarında baş verib.

    Buna səbəb su səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı enməsi olduğu bildirilir.

    Culfa balıq tələf olma Bənəniyar su anbarı

