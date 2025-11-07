İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Culfada təbiətə nadir heyvan və quşlar buraxılıb

    Ekologiya
    • 07 noyabr, 2025
    • 10:26
    Culfada təbiətə nadir heyvanlar buraxılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan-Culfa avtomobil yolunun 20-ci kilometrliyində, Culfa rayon ərazisində fauna növlərinin reintroduksiyası həyata keçirilib.

    Tədbir çərçivəsində təbiətə 9 ədəd ceyran, 1 ədəd ağbaş kərkəs, 10 ədəd kəklik və 10 ədəd turac buraxılıb. Bu təşəbbüs nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan növlərin təbii areallarına qaytarılması, biomüxtəlifliyin qorunması və ekosistemin tarazlığının bərpası məqsədi daşıyır.

